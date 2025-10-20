Les Santons bretons de Gilles Parisot STESF 2025 Lieu-dit Kergaouen Scaër

Lieu-dit Kergaouen Gilles Parisot Scaër Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-11-02 15:00:00

2025-10-20

Depuis 2004, Scaër cache un artisan d’art peu commun, Gilles Parisot, Maître artisan, il invente, sculpte, moule et peint chaque année, des centaines de santons bretons en costume ainsi que des crèches qu’il vend sur les marchés de Noël. Sa renommée lui permet de satisfaire des commandes particulières. Avec plus de 1000 moules de santons bretons en silicone, il a crée un véritable répertoire du costume breton !

Pendant ces 2 semaines, vous aurez le privilège de découvrir son atelier et d’observer de plus près son talent. Vous suivrez les différentes étapes de la fabrication de ces petits personnages d’argile, qui sont, pour la plupart, mis en scène dans des poses traditionnelles.

Cela débute par le moulage à partir de l’argile rouge. En vrai artisan, Gilles Parisot fabrique lui-même ses moules en élastomère, après avoir sculpté ses prototypes. Puis viennent le démoulage, le séchage et la cuisson à 1 000 °C. Et enfin, la peinture. Il crée en moyenne dizaine de pièces par jour. Chaque pièce est unique et mesure la taille standard, entre 7,5 et 8 cm. Le santonnier fabrique également ses décors.

⚠️ Minimum 4 participants inscrits pour qu’ait lieu la visite.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur (escaliers).

Visites d’une heure à 14h et 16h30. .

Lieu-dit Kergaouen Gilles Parisot Scaër 29390 Finistère Bretagne

