Les sapins à souhait Parc du Château Saujon samedi 20 décembre 2025.

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Venez attacher vos souhaits de Noël aux arbres à vœux au Parc du Château, en lien avec Saujon Anim’.
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07  contact@saujon.fr

English :

Come and attach your Christmas wishes to the wishing trees in the Parc du Château, in association with Saujon Anim?

German :

Befestigen Sie Ihre Weihnachtswünsche an den Wunschbäumen im Schlosspark, in Zusammenarbeit mit Saujon Anim?

Italiano :

Venite ad attaccare i vostri desideri natalizi agli alberi dei desideri del Parc du Château, in collaborazione con Saujon Anim?

Espanol :

Venga a depositar sus deseos navideños en los árboles de los deseos del Parque del Castillo, en colaboración con Saujon Anim?

