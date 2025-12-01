Les sapins à souhait Parc du Château Saujon
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Venez attacher vos souhaits de Noël aux arbres à vœux au Parc du Château, en lien avec Saujon Anim’.
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Come and attach your Christmas wishes to the wishing trees in the Parc du Château, in association with Saujon Anim?
German :
Befestigen Sie Ihre Weihnachtswünsche an den Wunschbäumen im Schlosspark, in Zusammenarbeit mit Saujon Anim?
Italiano :
Venite ad attaccare i vostri desideri natalizi agli alberi dei desideri del Parc du Château, in collaborazione con Saujon Anim?
Espanol :
Venga a depositar sus deseos navideños en los árboles de los deseos del Parque del Castillo, en colaboración con Saujon Anim?
