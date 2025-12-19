Les Sapins Metaliks Fest VIII Espace Ménétrier Valdahon

Les Sapins Metaliks Fest VIII

Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-11-15 01:00:00

2026-04-18 2026-11-14

Les Sapins Metaliks organisent leur 8ème édition. Placée sous le signe du Metal Extrême, cette soirée promet d’être bouillante !

Avec Muertissima (Death Metal), Erocis (Folk Metal, Holls (Post Metal) & Ritual (Death Metal)

Découvrez les talents locaux et français le 18 avril 2026 ! .

English : Les Sapins Metaliks Fest VIII

