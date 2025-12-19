Les Sapins Metaliks Fest VIII Espace Ménétrier Valdahon
Les Sapins Metaliks Fest VIII
Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-11-15 01:00:00
Les Sapins Metaliks organisent leur 8ème édition. Placée sous le signe du Metal Extrême, cette soirée promet d’être bouillante !
Avec Muertissima (Death Metal), Erocis (Folk Metal, Holls (Post Metal) & Ritual (Death Metal)
Découvrez les talents locaux et français le 18 avril 2026 ! .
