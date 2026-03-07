Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Samedi 28 mars, 14h45 Ille-et-Vilaine

Dans le prolongement de la journée internationale des droits des femmes, Temps fort sur la place Sarah Bernhardt.

Pour sa seconde édition, les Sarah vous donnent rendez-vous.

Faisons vivre cette nouvelle place Sarah Bernhardt,

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier,

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous le samedi 28 mars 2026 à partir de 14h45.**

**Au programme :**

15h00 – 16h45 – Projection du film » Sarah Bernhardt, la Divine »

(**places limitées**)

16h00 – 19h00 – Animations sur la place Sarah Bernhardt

19h00 – 22h00 – Repas avec les Sarah

(**places limitées et sur inscription**)

**Ouvert à toutes et tous !**

**Nous vous attendons nombreuses et nombreux !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T22:00:00.000+01:00

02 23 62 21 56 dqso@ville-rennes.fr

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



