Les Sarah sont sur la place à Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 13 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Donnons suite à notre évènement du 08 mars 2025 et faisons vivre cette place Sarah Bernhardt

***** Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,

à l’image du quartier Bréquigny.

***** Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous pour manger ensemble,**

**le jeudi 13 novembre 2025 de 12h30 à 14h00.**

Chacun.e apporte son repas ou achète aux étals du marché.

**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**

**Au plaisir de notre rencontre ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T14:00:00.000+01:00

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine