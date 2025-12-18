Les Sarah sont sur la place à Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

Donnons suite à notre évènement du 08 mars 2025 et faisons vivre cette place Sarah Bernhardt

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier Bréquigny.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

Retrouvons-nous pour manger ensemble,

**le jeudi 08 janvier 2026 de 12h30 à 14h00.**

Pour les mois plus froids à venir, nous vous donnons rendez-vous au « Fournil », place Sarah Bernhardt, où nous achèterons notre repas, nos boissons.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

**Au plaisir de notre rencontre ! **

**Ouvert à toutes et tous !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T14:00:00.000+01:00

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



