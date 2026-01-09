Les Sarah sont sur la place à Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 5 février, 12h30 Ille-et-Vilaine

Donnons suite à notre évènement du 08 mars 2025 et faisons vivre cette place Sarah Bernhardt

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,

à l’image du quartier Bréquigny.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous pour manger ensemble, le jeudi 05 février 2026**

**de 12h30 à 14h00.**

Nous vous donnons rendez-vous au « Fournil », place Sarah Bernhardt, où nous achèterons notre repas, nos boissons.

**Ouvert à toutes et tous, nous vous attendons nombreuses et nombreux.**

**Au plaisir de notre rencontre ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T14:00:00.000+01:00

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



