Les Sardinières – Visite descriptive Musée de Bretagne Rennes

Les Sardinières – Visite descriptive Musée de Bretagne Rennes jeudi 20 novembre 2025.

Les Sardinières – Visite descriptive Musée de Bretagne Rennes Jeudi 20 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Visite adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes

Le 20 novembre 1924, une grève débute dans les conserveries de sardines de Douarnenez.

Les sardinières réclament une augmentation de salaire. Pendant 46 jours, la lutte mobilise toute la ville et connait un retentissement national.Le slogan « Pemp real a vo ! » – signifiant littéralement « 5 réaux ce sera [nous aurons] »

– est repris en chœur dans tous les cortèges. Les ouvrières réclament d’être payées 1,25 franc de l’heure.

Durant cette visite, découvrez leur histoire au travers des descriptions des photos et affiches de l’époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T18:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine