Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu mercredi 19 novembre 2025.
Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône
Début : Lundi 2025-11-19
fin : 2025-11-23
2025-11-19
Les Sarmentelles de Beaujeu la véritable fête du Beaujolais Nouveau reste le rendez-vous international en l’honneur de la mise en consommation du beaujolais primeur mais c’est maintenant cinq jours d’événements !
Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
English : Les Sarmentelles de Beaujeu
Les Sarmentelles: the real celebration of the Beaujolais Nouveau.
5 days of events to celebrate the Beaujolais Nouveau!
German :
Les Sarmentelles de Beaujeu: Das eigentliche Fest des Beaujolais Nouveau bleibt das internationale Treffen zu Ehren der Einführung des Beaujolais Primeur in den Handel, aber es ist nun ein fünftägiges Event!
Italiano :
Les Sarmentelles de Beaujeu: il vero festival del Beaujolais Nouveau rimane il luogo di incontro internazionale in onore dell’uscita del vino Beaujolais Nouveau, ma ora sono cinque giorni di eventi!
Espanol :
Les Sarmentelles de Beaujeu: la verdadera fiesta del Beaujolais Nouveau sigue siendo el lugar de encuentro internacional en honor a la salida del vino Beaujolais Nouveau, ¡pero ahora son cinco días de eventos!
