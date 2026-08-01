LES SAUVAGES DE NOS RUES point de départ devant la ferme de la cure Chez bernard Marigny-le-Cahouët

dimanche 9 août 2026 · point de départ devant la ferme de la cure Chez bernard · Marigny-le-Cahouët

Informations pratiques

Marigny-le-Cahouët

LES SAUVAGES DE NOS RUES

point de départ devant la ferme de la cure Chez bernard 7 rue de la cure Marigny-le-Cahouët Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

SAUVAGES

Balade botanique et traditions médicinales

Avec Pauline Lasson LES CHUCHOTANTES

& l’association Les Petits curieux-Foyer rural de Marigny-le-cahouët

DIM 9.08 Marigny-le-cahoüet, au cœur du village (RDV devant la Ferme de la cure 7 rue de la cure Marigny-le-cahoüet)

De 9h-12h en déambulation

Vous êtes taraudés à l’idée de découvrir et nommer les plantes sauvages qui poussent à vos pieds ? Un rendez-vous sur mesure pour les curieux de nature.

Une balade botanique au cœur du village à la rencontre des sauvages qui peuplent nos chemins. De quoi les observer sous toutes les coutures, les reconnaître et découvrir leurs spécificités morphologiques et botaniques, leurs usages, petites histoires et surtout mythes en tous genres !

Une occasion toute trouvée pour aiguiser votre œil de lynx et redécouvrir l’invisible.

Sur inscription public adulte (+ de 12 ans)

Places limitées inscriptions auprès de l’association Les Petits curieux

(lespetitscurieuxmarigny@gmail.com Maxime Moisan 0610267215).

GRATUIT adhérents / 5€ hors adhérents /

Prévoir des chaussures de marche, et de quoi se couvrir (chapeau et bouteille d’eau).

>> ? JE SUIS PAULINE LASSON BOTANIQUE & HERBORISTERIE

Formée en herboristerie à l’Ecole lyonnaise des plantes et en production de plantes médicinales (CFPPA Montmorot), Pauline Lasson s’installe dans l’Auxois en Production de plantes médicinales et animation de balades nature (projet de culture et cueillette sauvage pour la production de tisanes à histoires ). Avant tout passionnée de botanique, elle passe son temps la loupe collée à l’œil à la rencontre de dame nature. Un plaisir qu’elle partage le temps de balades botaniques et ateliers (formatrice Ecole lyonnaise des plantes, centres sociaux et lieux culturels, milieu scolaire…). .

point de départ devant la ferme de la cure Chez bernard 7 rue de la cure Marigny-le-Cahouët 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 26 72 15 lespetitscurieuxmarigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LES SAUVAGES DE NOS RUES Marigny-le-Cahouët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Terres d’Auxois