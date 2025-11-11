Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître Poitou Biscuits Lencloître

Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître

Poitou Biscuits 7 bis rue des maraîchers Lencloître Vienne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

La Biscuiterie de Lencloître, aussi connue sous le nom de Poitou Biscuits, est une entreprise artisanale créée en 1960 par Guy GATEAU, spécialisée dans la confection de pâtisseries traditionnelles aux saveurs d’antan. À l’approche des fêtes, laissez-vous séduire par le savoir-faire poitevin et la qualité des ingrédients locaux beurre, farine, oeufs, oignons, moutarde et bien d’autres trésors du terroir.

Profitez d’une visite gourmande au coeur de l’atelier, découvrez les secrets de fabrication et terminez ce moment convivial par une dégustation pleine de douceurs festives, à partager en famille ou à glisser sous le sapin ! .

