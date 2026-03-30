Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître Poitou Biscuits Lencloître

Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître

Poitou Biscuits 7 bis rue des maraîchers Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Biscuiterie de Lencloître, aussi connue sous le nom de Poitou Biscuits, est une entreprise artisanale créée en 1960 par Guy GATEAU, spécialisé dans la confection de pâtisseries traditionnelles aux saveurs d’antan.Laissez-vous séduire par le savoir-faire poitevin et la qualité des ingrédients locaux beurre, farine, œufs et bien d’autres trésors du terroir. Profitez d’une visite gourmande au cœur de l’atelier, découvrez les secrets de fabrication et terminez ce moment convivial par une dégustation pleine de douceurs ! .

Poitou Biscuits 7 bis rue des maraîchers Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître

L’événement Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître Lencloître a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne