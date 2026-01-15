Les Saveurs de l’Amour Champagne Marina D Vandières

Les Saveurs de l’Amour

Champagne Marina D 9 rue Fontaine Gillain Vandières Marne

Début : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Tout public

Laissez-vous envoûter par une ambiance douce et pétillante, où l’amour et la gastronomie s’unissent pour célébrer la Saint-Valentin..

Rendez-vous le samedi 14 février 2026 dans l’intimité chaleureuse du domaine du Champagne Marina D, pour menu en 7 temps… où chaque plat s’accorde parfaitement à une cuvée emblématique de la maison.

La talentueuse Olivia Begyn sera présente pour un moment suspendu entre voix et bulles… Une parenthèse enchantée pour célébrer l’amour en musique et en douceur. .

