Les saveurs de l’Automne Coly-Saint-Amand

Les saveurs de l’Automne Coly-Saint-Amand dimanche 26 octobre 2025.

Les saveurs de l’Automne

Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Fête des saveurs de l’automne à Coly Saint Amand. Pressage de pommes, atelier autour de la truffe, démonstration de cavage, … Restauration sur place.

Fête des saveurs de l’automne à Coly Saint Amand

Dès 10h, découvrez des exposants installés autour du Séchoir à tabac artisanat et alimentation seront au rendez-vous.

C’est bien évidemment le traditionnel pressage de pommes apportez vos bouteilles !

Une petite faim ? Restauration sur place !

-Démonstration de cavage. .

Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85

English : Les saveurs de l’Automne

Autumn festival at Coly Saint Amand. Apple pressing, truffle workshop, cavage demonstration, … Catering on site.

German : Les saveurs de l’Automne

Fest der Herbstgeschmäcker in Coly Saint Amand. Apfelpressen, Workshop rund um den Trüffel, Vorführung der Höhlenforschung, … Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Festa dei sapori autunnali a Coly Saint Amand. Pigiatura delle mele, laboratorio di tartufi, dimostrazione di caccia al tartufo, ecc. Ristorazione in loco.

Espanol : Les saveurs de l’Automne

Festival de sabores otoñales en Coly Saint Amand. Prensado de manzanas, taller de trufas, demostración de caza de trufas, etc. Catering in situ.

L’événement Les saveurs de l’Automne Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère