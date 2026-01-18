Les Saveurs de Viarme Place Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 09:00 – 19:00
Gratuit : non Entrée libre Tout public 

Les amateurs de produits du terroir se donnent rendez-vous place Viarme deux fois l’an, en mars et septembre, pour Saveurs de Viarme, le salon des viticulteurs et producteurs de terroir. Prochain rendez-vous : Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026 de 9h à 19h,

Place Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000


