Les saveurs des troglos d’automne Louresse-Rochemenier

Début : 2025-10-05 10:00:00

Vivez une immersion gourmande au cœur du terroir angevin ! Entre les fermes troglodytiques, la dégustation des fouées cuites au feu de bois et le marché de producteurs et artisans locaux, laissez-vous emporter par une expérience authentique et conviviale.

14 rue du Musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

English :

Experience a gourmet immersion in the heart of Anjou’s terroir! From troglodytic farms to wood-fired fouées and a market of local producers and artisans, let yourself be carried away by an authentic and convivial experience.

German :

Erleben Sie eine Gourmet-Tour durch die Region Anjou! Zwischen Höhlenbauernhöfen, der Verkostung von im Holzofen gebackenen Fouées und dem Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern lassen Sie sich von einer authentischen und geselligen Erfahrung mitreißen.

Italiano :

Vivete un’immersione gastronomica nel cuore della regione dell’Anjou! Dalle fattorie troglodite alle fouées a legna e al mercato dei produttori e degli artigiani locali, lasciatevi trasportare da un’esperienza autentica e conviviale.

Espanol :

Viva una inmersión gastronómica en el corazón de la región de Anjou De las granjas trogloditas a las fouées de leña, pasando por un mercado de productores y artesanos locales, déjese llevar por una experiencia auténtica y convivial.

