Les Saveurs du Pontillard Les Saveurs du Pontillard Piégon
samedi 18 juillet 2026 · Les Saveurs du Pontillard · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Les Saveurs du Pontillard
Les Saveurs du Pontillard Le Pontillard Piégon Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
verre de dégustation offert !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-31
Le Domaine du Pontillard vous invite à la saison 2 des Saveurs du Pontillard ! Vivez des soirées uniques au cœur des vignes, savourez nos cuvées face au coucher du soleil, partagez un moment hors du temps dans un cadre d’exception. Réservation obligatoire
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Les Saveurs du Pontillard Le Pontillard Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 28 50 10 lessaveursdupontillard@gmail.com
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English :
The Domaine du Pontillard invites you to Season 2 of Saveurs du Pontillard ! Experience unique evenings in the heart of the vineyards, savor our wines as the sun sets, and share a timeless moment in an exceptional setting. Reservations required
L’événement Les Saveurs du Pontillard Piégon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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