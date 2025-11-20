Les savoirs des Haras Rodez
Les savoirs des Haras Rodez jeudi 20 novembre 2025.
Les savoirs des Haras
Rodez Aveyron
Début : Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Venez découvrir la salle de réception des haras à l’occasion de ce troisième cycle de conférences.
Le palais épiscopal de Rodez, Les décors peints du XVIIe au XIXe siècle par Christophe Lauras. .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 88 00
English :
Come and discover the reception hall of the stud farm during this third cycle of conferences.
German :
Besuchen Sie bei dieser dritten Vortragsreihe den Empfangssaal des Gestüts.
Italiano :
Venite a scoprire la sala di accoglienza delle scuderie per questa terza serie di conferenze.
Espanol :
Venga a descubrir la sala de recepción de las yeguadas para este tercer ciclo de conferencias.
