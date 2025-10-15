Les savons de Val Atelier en duo Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny

Les savons de Val Atelier en duo

Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Les Savons de Val vous propose un atelier duo à partager avec une amie ou votre maman.

Réalisez une bougie parfumée et 1 cosmétique au lait d’Avoine et repartez avec vos créations. .

Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82

