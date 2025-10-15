Les savons de Val Atelier en duo Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny
Les savons de Val Atelier en duo Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny mercredi 15 octobre 2025.
Les savons de Val Atelier en duo
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Les Savons de Val vous propose un atelier duo à partager avec une amie ou votre maman.
Réalisez une bougie parfumée et 1 cosmétique au lait d’Avoine et repartez avec vos créations. .
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
English : Les savons de Val Atelier en duo
German : Les savons de Val Atelier en duo
Italiano :
Espanol :
L’événement Les savons de Val Atelier en duo Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2025-10-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY