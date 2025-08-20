Les savons de Val Atelier enfant / adulte Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny
Les savons de Val Atelier enfant / adulte Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny mercredi 20 août 2025.
Les savons de Val Atelier enfant / adulte
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-08-20 11:30:00
Date(s) :
2025-08-20
Les Savons de Val vous invite à un atelier parent / enfant pour réaliser un baume à lèvre et un parfum en spray. .
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
English : Les savons de Val Atelier enfant / adulte
German : Les savons de Val Atelier enfant / adulte
Italiano :
Espanol :
L’événement Les savons de Val Atelier enfant / adulte Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2025-08-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY