Les Savons de Val Atelier Enfant Adulte Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny
Les Savons de Val Atelier Enfant Adulte Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny mercredi 11 février 2026.
Les Savons de Val Atelier Enfant Adulte
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Accompagnez votre enfant dans la réalisation d’une pâte à modeler lavante et d’un parfum en spray. .
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Savons de Val Atelier Enfant Adulte
L’événement Les Savons de Val Atelier Enfant Adulte Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY