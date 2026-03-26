Les Savons de Val Atelier Enfant Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny
Les Savons de Val Atelier Enfant Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny mercredi 1 avril 2026.
Les Savons de Val Atelier Enfant
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Les savons de Val propose aux enfants la réalisation d’un baume à lèvres et d’un parfum en spray.
6 ans minimum. .
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
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English : Les Savons de Val Atelier Enfant
L’événement Les Savons de Val Atelier Enfant Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY