Les Savons de Val Atelier Enfant Parent Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny
Les Savons de Val Atelier Enfant Parent Les Savons de Val Broye-Aubigney-Montseugny samedi 21 février 2026.
Les Savons de Val Atelier Enfant Parent
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Accompagnez votre enfant dans la réalisation d’une baume à lèvres et d’une gelée de douche. .
Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Savons de Val Atelier Enfant Parent
L’événement Les Savons de Val Atelier Enfant Parent Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY