Les Savouriades de Gelos Rue de Ribet Gelos 11 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Atlantiques

Les Savouriades de Gelos Rue de Ribet Parc du Ribet Gelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Place du Ribet Mojo Drop · rock 90’s à 2000

Retrouvez vos producteurs préférés, pour une 6ème édition de ce marché nocturne et itinérant à Gelos dans une ambiance musicale !

Tapas · Boulangerie Moulin de Pyrène · Gelos

Fromage de chèvre et tartines · Ferme Couet · Asson

Miel et pain d’épice · Rucher école · Gelos

Grillades · Bistrot du Pradeau · Gelos

Glaces au lait de brebis · Ferme Bouchoo · Lées-Athas

Buvettes · APE Hameau et Bourg · Comité des Fêtes

Découvrez l’ensemble du programme sur Gelos.fr .

Rue de Ribet Parc du Ribet

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 63 25 communication@gelos.fr

English : Les Savouriades de Gelos

German : Les Savouriades de Gelos

Italiano :

Espanol : Les Savouriades de Gelos

L’événement Les Savouriades de Gelos Gelos a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Pau