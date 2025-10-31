LES SCENARISTES Spectacle Théâtre Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre

LES SCENARISTES Spectacle Théâtre Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre vendredi 31 octobre 2025.

LES SCENARISTES Spectacle Théâtre

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma Théâtre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Deux scénaristes ont une heure pour écrire le prochain blockbuster Hollywoodien.

Aidés par leurs assistants, ils se réunissent pour élaborer le brainstorming du scénario.

Les idées fusent, un début de script naît dans leurs têtes. Comment va-t-il évoluer ? Comment vont-ils se mettre d’accord sur la suite à donner ? Que va devenir le héros du film ?

Le public, complice d’un soir, assiste aux secrets de l’élaboration d’une histoire, aux doutes des scénaristes, à leurs pires idées ou leurs éclairs de génie. Projeté dans l’imaginaire du duo, il découvre en avant-première les péripéties d’un héros et ses rebondissements inspirés par leurs suggestions du départ.

Avec Edouard Waminya et Nicolas Moitro .

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma Théâtre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 23 13 cinema@mairie-tonnerre.fr

English : LES SCENARISTES Spectacle Théâtre

German : LES SCENARISTES Spectacle Théâtre

Italiano :

Espanol :

L’événement LES SCENARISTES Spectacle Théâtre Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois