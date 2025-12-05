Les Scènes d’Automne Salle des Fêtes La Halle aux Grains Étauliers

Les Scènes d’Automne

Salle des Fêtes La Halle aux Grains 55 Rue Principale Étauliers Gironde

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06

A chaque saison de l’année, les Tréteaux de l’Enfance installent leur théâtre dans une commune de Haute Gironde.

La Halle au Grains d’Etauliers accueille les Scènes d’Automne, première manifestation théâtrale des Tréteaux pour la saison 2025-2026.

Parce que nous avons besoin du théâtre et de la culture comme d’un élément vital, retrouvons-nous les 5 et 6 décembre pour vivre de nouvelles histoires, fictives ou réelles, drôles ou tragiques, mais toujours racontées avec la même générosité et le même engagement par les acteurs des Tréteaux de l’Enfance. .

English : Les Scènes d’Automne

Espanol : Les Scènes d’Automne

