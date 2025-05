Les Scènes de l’Enfance 2025 – Salle polyvalente Bayon-sur-Gironde, 2 juin 2025 07:00, Bayon-sur-Gironde.

Les Scènes de l’Enfance 2025 Salle polyvalente 4 Chemin de l’Église Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-14

2025-06-02

Du 2 au 14 juin, retrouvez les Scènes de l’Enfance pour y voir ce que nous n’avons pas l’habitude de voir.

La 21ème édition des Scènes de l’Enfance sera poétique et drôle, mais elle sera aussi violente et tragique, il y aura de l’espoir et de la consternation, de l’amour, plein d’amour, et tant de haines.

Pourquoi ne pas nous contenter de dire le beau, tout simplement ? Pourquoi s’imaginer que nous pouvons changer le cours des choses ? D’où nous vient cette nécessité de combattre le désordre ? .

Salle polyvalente 4 Chemin de l’Église

Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine t.enfance@gmail.com

