Les Scènes de Mars citadelle de blaye Blaye

Les Scènes de Mars

citadelle de blaye Chapelle des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-24

Du 24 au 27 mars, retrouvez les Scènes Mars ou le printemps du théâtre sont dédiées à la jeunesse et a tous les amateurs de spectacle vivants. Elle se déroulent pendant le temps scolaire et permettent aux établissement de déposer des sorties théâtrales à leurs élèves.

En ce printemps 2026 les tréteaux vont à la rencontre de nouveaux univers et se lancent dans l’exploration de l’autre, de l’art des autres, de l’étrange et de l’étranger, de l’inouï, de ce que l’on ne connait pas.

Du 24 au 27 mars entrons dans les Scènes de Mars dans la découverte des nouveaux monde. .

citadelle de blaye Chapelle des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine t.enfance@gmail.com

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English : Les Scènes de Mars

L’événement Les Scènes de Mars Blaye a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Blaye