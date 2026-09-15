Informations pratiques

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Gagnant-gagnant

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14 22:30:00

Date(s) :

2027-01-14

Organisé par la ville de Pontarlier.

A la fois parodie de convention d’entreprise avec un festival de loupés : problèmes techniques, dérapages verbaux, démissions en direct, déclaration d’amour intempestive, interventions des syndicats, etc. mais aussi véritable pièce de théâtre, les discours se succèdent et créent une vraie histoire.

Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Gagnant-gagnant

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Gagnant-gagnant Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS