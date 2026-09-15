Informations pratiques

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01 21:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Organisé par la ville de Pontarlier.

Ouverture de la saison 2026-2027 des Scènes du Haut-Doubs Une création originale et burlesque de la Compagnie Zocha, à partir du Cid de Corneille. Entrée gratuite.

Tickets à retirer au Service Action Culturelle, le lundi 28 septembre. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS