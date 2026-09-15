Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress Pontarlier
jeudi 1 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 21:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Organisé par la ville de Pontarlier.
Ouverture de la saison 2026-2027 des Scènes du Haut-Doubs Une création originale et burlesque de la Compagnie Zocha, à partir du Cid de Corneille. Entrée gratuite.
Tickets à retirer au Service Action Culturelle, le lundi 28 septembre. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress
L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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