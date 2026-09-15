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AGENDA · Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress Pontarlier

jeudi 1 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Théâtre Bernard Blier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 21:00:00

Date(s) :
2026-10-01

Organisé par la ville de Pontarlier.
Ouverture de la saison 2026-2027 des Scènes du Haut-Doubs Une création originale et burlesque de la Compagnie Zocha, à partir du Cid de Corneille. Entrée gratuite.
Tickets à retirer au Service Action Culturelle, le lundi 28 septembre.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27  m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Le Cidexpress Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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