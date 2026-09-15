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AGENDA · Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Le dernier cèdre du Liban Pontarlier

mercredi 3 février 2027 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre Bernard Blier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
15 15 25 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Le dernier cèdre du Liban

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03 22:30:00

Date(s) :
2027-02-03

Organisé par la ville de Pontarlier.
Eva n’a pas été reconnue à la naissance. De ce sentiment d’abandon, découlent beaucoup de colère et quelques bêtises, qui lui valent d’être placée en centre pour mineurs. À l’aube de ses 16 ans, elle reçoit un héritage un peu particulier : des dizaines de micro-cassettes…
Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27  m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Le dernier cèdre du Liban

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Le dernier cèdre du Liban Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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