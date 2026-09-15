Les Scènes du Haut-Doubs – Le jeu de l’amour et du hasard Pontarlier
jeudi 25 mars 2027 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs – Le jeu de l’amour et du hasard
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 20:30:00
fin : 2027-03-25 22:30:00
Date(s) :
2027-03-25
Organisé par la ville de Pontarlier.
Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu.
Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Le jeu de l’amour et du hasard
L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Le jeu de l’amour et du hasard Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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