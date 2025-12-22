Les Scènes du Haut-Doubs L’école des femmes, Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs L’école des femmes, Pontarlier jeudi 19 mars 2026.
Les Scènes du Haut-Doubs L’école des femmes
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
2026-03-19
Organisé par la ville de Pontarlier.
A l’école de l’Amour, Agnès démontre qu’il est dangereux de sous-estimer les jeunes filles. Arnolphe est un homme d’âge mûr qui aimerait jouir du bonheur conjugal, mais il est hanté par la crainte d’être trompé par une femme. Aussi a-t-il décidé d’épouser sa pupille Agnès, élevée dans l’ignorance.
Billetterie par abonnement en ligne, ou à l’unité en ligne sur place, sous réserve de disponibilités. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
English : Les Scènes du Haut-Doubs L’école des femmes
