Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires Pontarlier
mercredi 10 mars 2027 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 17:00:00
fin : 2027-03-10 19:00:00
Date(s) :
2027-03-10
Organisé par la ville de Pontarlier.
D’Artagnan, jeune gascon fraîchement débarqué de sa province, rêve de devenir mousquetaire. Les trois inséparables Athos, Porthos et Aramis vont se joindre à lui pour servir le Roi… et sauver l’honneur de la reine…
Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires
L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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