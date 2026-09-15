Informations pratiques

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 17:00:00

fin : 2027-03-10 19:00:00

Date(s) :

2027-03-10

Organisé par la ville de Pontarlier.

D’Artagnan, jeune gascon fraîchement débarqué de sa province, rêve de devenir mousquetaire. Les trois inséparables Athos, Porthos et Aramis vont se joindre à lui pour servir le Roi… et sauver l’honneur de la reine…

Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Les Trois Mousquetaires Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS