Les Scènes du Haut Doubs Rupture à domicile Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Les Scènes du Haut Doubs Rupture à domicile

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14 22:30:00

2026-01-14

De Tristan Petitgirard. Vous n’osez pas lui dire ? On le fait à votre place… Un soir, Éric Vence, fondateur de Rupture à domicile est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là que Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication. Un trio amoureux inédit se met alors en place l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’un poker-menteur explosif dont personne ne ressortira indemne…

Billetterie sur place, sous réserve des disponibilités. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

