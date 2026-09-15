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Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical Pontarlier

mercredi 25 novembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre Bernard Blier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
15 15 25 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25 22:30:00

Date(s) :
2026-11-25

Organisé par la ville de Pontarlier.
Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori. Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !
Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27  m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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