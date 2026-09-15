Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical Pontarlier
mercredi 25 novembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25 22:30:00
Date(s) :
2026-11-25
Organisé par la ville de Pontarlier.
Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori. Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !
Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical
L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Secret(s) Médical Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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