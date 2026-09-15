Informations pratiques

Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs – Témoin de mariage

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08 22:30:00

Date(s) :

2027-04-08

Organisé par la ville de Pontarlier.

Mam et Lili vont bientôt se marier. Ils s’apprêtent à recevoir Thomas, le meilleur pote de Mam et aussi son témoin de mariage. Thomas débarque avec Jasmine, sa nouvelle conquête, belle et sexy, de quoi faire grincer des dents de Lili…

Vente des places à l’unité sur le site de la Ville 15 jours avant la date du spectacle et au guichet les soirs de spectacle à partir de 19h30. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

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English : Les Scènes du Haut-Doubs – Témoin de mariage

L’événement Les Scènes du Haut-Doubs – Témoin de mariage Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS