Les Scènes du Haut-Doubs The loop, Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs The loop

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23 22:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Organisé par la ville de Pontarlier.

Sale affaire… Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, 2 flics incorruptibles.

Billetterie par abonnement en ligne, ou à l’unité en ligne sur place, sous réserve de disponibilités. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

