Les Scènes du Haut-Doubs The loop, Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs The loop
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 22:30:00
2026-04-23
Organisé par la ville de Pontarlier.
Sale affaire… Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, 2 flics incorruptibles.
Billetterie par abonnement en ligne, ou à l’unité en ligne sur place, sous réserve de disponibilités. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
English : Les Scènes du Haut-Doubs The loop
