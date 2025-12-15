Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Organisé par la ville de Pontarlier.

Cinq de Cœur a 30 ans. Cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonant dans la performance musicale et la folie qui les caractérisent.

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

