Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête Pontarlier
Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête Pontarlier mercredi 4 février 2026.
Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 20:30:00
fin : 2026-02-04 22:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Organisé par la ville de Pontarlier.
Cinq de Cœur a 30 ans. Cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonant dans la performance musicale et la folie qui les caractérisent.
Billetterie par abonnement en ligne, ou à l’unité en ligne sur place, sous réserve de disponibilités. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête
L’événement Les Scènes du Haut-Doubs Un air de fête Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS