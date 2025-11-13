Les Scènes du Haut-Doubs Une bonne bière Pontarlier

Les Scènes du Haut-Doubs Une bonne bière

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 22:00:00

2025-11-13

Une comédie qui aborde sans concession les thèmes universels de la vie, de la mort, de la famille et la pratique du vélo en milieu rural.

Après s’être perdu de vue pendant plusieurs années, quatre frères et sœurs aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans la maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur faisait office de père. Puisqu’ils n’ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière et se raconter leurs vies, avec la complicité et l’animosité propre aux fratries.

Billetterie par abonnement en ligne, ou à l’unité en ligne sur place, sous réserve de disponibilités. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.com

