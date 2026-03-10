Les scènes du mezo • Concert Jazz assis • MAHM

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 22:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le mercredi 22 avril 2026, le Domaine Le Mezo vous invite à une soirée placée sous le signe du jazz, avec un concert assis du quartet MAHM. Prolongez l’expérience autour d’un cocktail dînatoire, pour une parenthèse chaleureuse mêlant musique et convivialité. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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L’événement Les scènes du mezo • Concert Jazz assis • MAHM Ploeren a été mis à jour le 2026-03-10 par ADT 56