Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz
jeudi 23 juillet 2026 · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)
Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Durant tout l’été, des concerts et animations gratuites à Biarritz
Parvis sud de la Grande Plage Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) .
Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)
L’événement Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert de l’Harmonie Municipale Itsas Soinua Place Sainte-Eugénie Biarritz 12 juillet 2026
- Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz 12 juillet 2026
- Spectacle participatif de Force basque Herri Kirolak Parc Mazon Biarritz 12 juillet 2026
- Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 1 SIS Sécurité Demi-Finale Rue Cino del Duca Biarritz 13 juillet 2026
- Marché nocturne des créateurs Biarritz 13 juillet 2026