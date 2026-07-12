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Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz

jeudi 23 juillet 2026 · Biarritz

Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Parvis sud de la Grande Plage
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Durant tout l’été, des concerts et animations gratuites à Biarritz
Parvis sud de la Grande Plage Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)   .

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)

L’événement Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz

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