Informations pratiques

Biarritz

Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Durant tout l’été, des concerts et animations gratuites à Biarritz

Parvis sud de la Grande Plage Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) .

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque)

L’événement Les Scènes Estivales Ballets Oldarra (Danse traditionnelle Basque) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz