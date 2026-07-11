Informations pratiques

Biarritz

Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Durant tout l’été, des concerts gratuits à Biarritz

Parvis sud de la Grande Plage

Concert Glorious Basterds (pop-rock) .

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)

L’événement Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz