Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz
jeudi 6 août 2026 · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)
Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Durant tout l’été, des concerts gratuits à Biarritz
Parvis sud de la Grande Plage
Concert Glorious Basterds (pop-rock) .
Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)
L’événement Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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