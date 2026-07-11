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Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz

jeudi 6 août 2026 · Biarritz

Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Parvis sud de la Grande Plage
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Durant tout l’été, des concerts gratuits à Biarritz
Parvis sud de la Grande Plage
Concert Glorious Basterds (pop-rock)   .

Parvis sud de la Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock)

L’événement Les Scènes Estivales Concert Glorious Basterds (pop-rock) Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz

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