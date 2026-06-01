Plaine

Les Scènes Sauvages HERITIER DES BRUMES

99 rue Nicolas Ferry Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Le festival des Scènes Sauvages accueille pour cette nouvelle édition et en ouverture du festival, le Théâtre du Peuple avec le spectacle Hériter des brumes , épisodes 1 et 2 !

C’est l’histoire d’une troupe, composée d’acteur·ices d’aujourd’hui, qui tente de reconstituer l’aventure du Théâtre du Peuple , plus d’un siècle après sa fondation. C’est une quête pour essayer de comprendre ce qu’est une utopie et ce que peut l’utopie, pour nous, aujourd’hui. Il y a dedans beaucoup d’amitiés et de passions ; des fantômes, deux guerres mondiales, le village de Bussang ; des histoires d’amour, des histoires de famille, d’innombrables crises, d’innombrables réconciliations ; des arbres, des paysages… et des spectacles, beaucoup de spectacles. Né de la commande de Julie Delille, artiste-directrice du Théâtre du Peuple depuis 2024, le spectacle est joué par une distribution mêlant professionnel·les et amateur·ices. Comme un point de rencontre, de réunion, entre l’héritage et le présent. Il s’agit d’une expérience aussi singulière que le célèbre théâtre de bois de Bussang un théâtre qui ne cherche pas à mettre son paysage au-dehors, à en faire un décor mais qui se mêle à lui, qui retrouve sa place un élément du grand tout. Pour que des frissons anciens se mêlent aux énergies nouvelles .

99 rue Nicolas Ferry Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages HERITIER DES BRUMES Plaine a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche