Colroy-la-Roche

Les Scènes Sauvages NIAGARA 3000

Route des Charasses Colroy-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Entre performance, récit et essai parlé, Pamina de Coulon nous emporte dans son flux de paroles, aussi étourdissant que réjouissant, érudit et politique, pour nous dire le monde et en rire… rien que ça ! Dans Niagara 3000, quatrième pièce de la saga FIRE OF EMOTIONS, l’artiste et performeuse suisse s’intéresse à l’eau. De la force hydraulique des larmes aux turbines du futur, des barrages, où tout est retenu, aux deltas, où tout se sépare, l’artiste chemine avec nous, de digression en digression, sur les sentiers de sa pensée. Et pourtant elle ne s’éparpille pas, elle tient avec agilité le cap de son raisonnement et nous enchante

par son récit drôle, militant et très documenté. Rebondissant ici sur une lecture, ouvrant là une parenthèse enflammée, armée d’un humour qui rend chaque divagation plus savoureuse, Pamina de Coulon ne ménage pas ses efforts pour assouvir, pour notre plus grand plaisir, son irrépressible besoin de transmettre. .

Route des Charasses Colroy-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 20 46

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages NIAGARA 3000 Colroy-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche