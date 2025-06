Les Scènes Sauvages QUELQU’UN ATTEND QUELQU’UN Rothau 27 juin 2025 16:30

Bas-Rhin

Les Scènes Sauvages QUELQU’UN ATTEND QUELQU’UN rue de la fonderie Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-27 16:30:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Un amoureux ou une amoureuse attend l’être aimé. Ils se sont donnés rendez-vous, mais l’autre tarde à arriver. Et dans l’attente interminable, naît tout un monde

d’angoisses, d’images fantasmagoriques, de suppositions loufoques. Dans son délire, l’amoureux·se n’a aucune prise sur ce qui le ou la traverse. Cette attente le ou la laisse seul face à son propre désir, face à ses manques, ses doutes, ses craintes et ses espoirs, inépuisable carburant pour l’imaginaire qui s’est mis en action, et ouvre la voie aux suppositions les plus improbables. À l’image de ce chaos intérieur, Quelqu’un attend quelqu’un est un spectacle dont les scènes sont tirées au sort par le public. Chaque représentation sera ainsi un moment unique, à l’image de nos histoires d’amour aimer sans en connaître l’issue, se réinventer à chaque fois, embrasser l’aventure de tout son être ! .

rue de la fonderie

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Scènes Sauvages QUELQU’UN ATTEND QUELQU’UN Rothau a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche