Les Schtroumpfs le film et Adieu Jean Pat Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye mercredi 8 octobre 2025.

Salle des fêtes Rue Gaston Chausson à Chevillon Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-10-08 17:30:00

2025-10-08

Les Schtroumpfs Le film à 17h30

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !

Adieu Jean Pat à 20h

A 35 ans, Etienne n’a toujours pas pardonné à son copain Jean-Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu’Etienne soit vraiment dévasté… Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l’enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre Jean-Pat n’a pas fini de lui pourrir la vie. .

Salle des fêtes Rue Gaston Chausson à Chevillon Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

