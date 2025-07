Les Schtroumpfs Le film Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Les Schtroumpfs Le film Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour vendredi 18 juillet 2025.

Les Schtroumpfs Le film

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver !

Synopsis

Tout public

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !

Autres séances les mar 22/07 à 16h, jeu 24/07 à 18h, lun 28/07 à 18h et ven 1/08 à 15h .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Les Schtroumpfs Le film

When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf go on a mission to find him!

German : Les Schtroumpfs Le film

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern: Razamel und Gargamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und ihr bester Freund Der Schlumpf ohne Namen auf die Mission, ihn zu finden!

Italiano :

Quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, Puffetta e il suo migliore amico Puffo Senza Nome partono in missione per ritrovarlo!

Espanol : Les Schtroumpfs Le film

Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina y su mejor amigo Pitufo Sin Nombre emprenden una misión para encontrarlo

L’événement Les Schtroumpfs Le film Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Tartas