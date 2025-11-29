Les sciences dans la Hague > Conférence annuelle du Géoparc La Hague
Rue des Tohagues La Hague Manche
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Le Géoparc La Hague propose un nouveau rendez-vous Les sciences dans la Hague, conférence annuelle du Géoparc . Le conseil scientifique du Grand Site et Géoparc La Hague, à l’initiative de la programmation, propose de s’arrêter en 2025 sur la continuité terre-mer qui nous relie aux îles anglo-normandes, soumise aux évolutions du niveau marin au cours des temps géologiques et à de forts courants aujourd’hui. 4 interventions seront proposées par des chercheurs en géologie, archéologie, géomorphologie et géoarchéologie.
