Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny Site Jacques Prévert Rennes 23 juillet 2025

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux, défis techniques … pour s’amuser avec les sciences !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air proposés par les petits débrouillards dans différents quartiers rennais.

Cette semaine, les ateliers se dérouleront pendant 3 après-midi consécutives sur le même lieu.

**Au programme « Ingénieures en herbe »** : construction de voitures à propulsion ballonique. Architecture et constructions avec un kit mécano géant… des activités différentes chaque jour pour faire le plein de découvertes et d’inventions !

Des ateliers sportifs sont également proposés par le Cercle Paul Bert ce jour là, dans le cadre de Breq’in Holidays.

**Retrouvez-nous dans le quartier de Bréquigny :**

– les 11 juillet et 17 juillet (square Dullin), les 16 juillet et 7 août (square des hautes Chalais), du 23 au 25 juillet (gymnase Jacques Prévert)

**Retrouvez nous tout l’été :** Retrouvez bientôt notre programme estival (lien à venir).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T18:00:00.000+02:00

Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200